"Кристал Пэлас" выступил с заявлением по поводу решения УЕФА

«Кристал Пэлас» выпустил заявление по поводу исключения клуба из Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. Как сообщает İdman.biz, лондонская команда не сможет участвовать в турнире, так как в него вернулся французский «Лион», который принадлежит тому же владельцу, американскому бизнесмену Джону Текстору.

«Кристал Пэлас» крайне встревожен решением УЕФА об исключении клуба из Лиги Европы.

Всем очевидно, что мы не являемся частью управления несколькими клубами и никогда ею не являлись. Более того, с завершением продажи акций Eagle Football Вуди Джонсону вероятность конфликта интересов после начала турнира будет полностью исключена.

Мы продолжим отстаивать свою позицию и сотрудничать с УЕФА для достижения справедливого и беспристрастного решения, которое позволит нам занять законное место в Лиге Европы. Мы также проконсультируемся с юристами для рассмотрения других вариантов, включая подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS)», - говорится на сайте клуба.

«Лион», получивший разрешение остаться в Лиге 1, несмотря на финансовые трудности, будет выступать в Лиге Европы в следующем сезоне, а «Кристал Пэлас», который выиграл Кубок Англии - 2024/2025, попадёт в Лигу конференций. Его место во втором по значимости еврокубковом турнире займёт «Ноттингем Форест».

İdman.biz