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Роналду отреагировал на вызов сына в сборную: "Горжусь тобой!"

Мировой футбол
Новости
6 Мая 2025 22:37
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Роналду отреагировал на вызов сына в сборную: "Горжусь тобой!"

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на новость о том, что его 14-летний сын, Криштиану-младший, получил вызов в юношескую сборную Португалии (U15).

Как передает İdman.biz, Роналду опубликовал в своих социальных сетях скриншот состава команды и короткую, но трогательную подпись: «Горжусь тобой, сынок!».

Юный футболист попадёт в заявку на турнир имени Влатко Марковича, который пройдёт в Хорватии с 13 по 18 мая. Сейчас он играет в академии «Аль-Насра», а ранее представлял молодёжные команды «Посуэло», «Ювентуса» и мадридского «Реала».

İdman.biz

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