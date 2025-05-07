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Ачерби забил первый мяч в еврокубках и спас "Интер" от поражения

Мировой футбол
Новости
7 Мая 2025 01:37
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Ачерби забил первый мяч в еврокубках и спас "Интер" от поражения

37-летний защитник «Интера» Франческо Ачерби забил свой первый гол в еврокубковой карьере, поразив ворота «Барселоны» на 90+3-й минуте ответного полуфинального матча Лиги чемпионов.

Как передаёт İdman.biz, этот мяч стал третьим для «нерадзурри» в драматичной встрече на «Сан-Сиро» и может сыграть ключевую роль в борьбе за путёвку в финал.

Для Ачерби текущий сезон — третий в составе «Интера». В Лиге чемпионов-2024/25 он провёл восемь матчей, записав на свой счёт один гол и одну результативную передачу. Его точный удар в концовке основного времени стал кульминацией напряжённого противостояния, первая часть которого завершилась ничьей 3:3 на «Камп Ноу».

Ответная игра между «Интером» и «Барселоной» продолжается в эти минуты на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

İdman.biz

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