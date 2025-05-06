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Стало известно, сколько требует "Ливерпуль" у "Реала" за Трента Александера

Мировой футбол
Новости
6 Мая 2025 23:14
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Стало известно, сколько требует "Ливерпуль" у "Реала" за Трента Александера

Стало известно, сколько «Ливерпуль» хочет получить за досрочное расторжение контракта с Трентом Александером-Арнольдом — мерсисайдцы требуют один млн фунтов, сообщает İdman.biz.

«Реал» рассчитывает заполучить защитника ещё до официального завершения его контракта 30 июня, чтобы включить англичанина в заявку на Клубный чемпионат мира, стартующий для мадридцев уже 18 июня.

По информации СМИ, «Реал» предложил за трансфер €600 тысяч, но спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз настаивает на более высокой сумме. Кроме того, Александр-Арнольд должен отказаться от зарплаты за июнь, которая составляет £200 000 в неделю.

Если соглашение не будет достигнуто, игрок перейдёт в «Реал» как свободный агент после 30 июня.

İdman.biz

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