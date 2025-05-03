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Финал Кубка Англии оказался под огнем критики

Мировой футбол
Новости
3 Мая 2025 18:23
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Финал Кубка Англии оказался под огнем критики

Футбольная ассоциация Англии подверглась резкой критике за «крайне плохую организацию» финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас», поскольку до сих пор не объявлено официальное время начала матча на «Уэмбли», сообщает İdman.biz.

Финал состоится 17 мая, однако фанаты до сих пор не знают, стартует ли игра в 15:00 или в 17:30. Такая неопределённость вызвала волну возмущения среди болельщиков, особенно со стороны манчестерцев, которых может подвести логистика. Последний поезд из Лондона в Манчестер отправляется в 21:01, и при позднем начале матча многие рискуют остаться без возможности вернуться домой в тот же день.

Генеральный секретарь официального фан-клуба «Сити» Кевин Паркер назвал ситуацию «вопиющей»: «Это безумие. Финал Кубка запланирован с прошлого лета. Все знают дату, но, как обычно, интересы болельщиков никто не учитывает. Каждый год приходится бороться с подобными проблемами — это утомляет».

İdman.biz

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