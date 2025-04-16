Появился новый кандидат на замену Анчелотти в "Реале"

В "Реале" нарастает неопределенность вокруг будущего Карло Анчелотти, и на горизонте неожиданно появился Юрген Клопп. Бывший наставник "Ливерпуля", который сейчас занимает пост Global Head of Football в Red Bull, стал одной из кандидатур на замену итальянцу, сообщает İdman.biz.

Слухи усилились после недавних неудач мадридцев, включая крупные поражения от "Барселоны" и "Арсенала". Руководство клуба активно ищет нового тренера, и помимо Клоппа, в шорт-листе также значится Хаби Алонсо, нынешний коуч "Байера".

Клопп ранее заявил, что никогда больше не будет тренировать клуб в Англии, но не исключил возвращения в футбол через год, что открывает дверь для возможного перехода в Ла Лигу. Возможно, "Бернабеу" станет его следующим вызовом.

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