Английский футболист хочет купить французский "Нант"

Футболист "Ливерпуля" и сборной Англии Трент Александер-Арнольд предложил более 100 миллионов евро за пакет акций клуба французской лиги 1 "Нант".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на L’Equipe, "Нант" - 8-кратный чемпион Франции, в нынешнем сезоне после 4-х туров с 7-ю очками располагается на 5-й позиции в таблице чемпионата страны.

Инвестиции в спорт - давний интерес семьи Александер-Арнольда. В 2023-м году они стали обладателями акций команды Формулы 1 "Alpine F1 team", а также футболист входит в число совладельцев футбольного клуба "Рексхэм".

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