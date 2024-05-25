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Лучшим бомбардиром он не станет

Мировой футбол
Новости
25 Мая 2024 18:24
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Лучшим бомбардиром он не станет

Норвежский нападающий «Вильярреала» Александр Сорлот не сможет завершить сезон лучшим бомбардиром Ла Лиги.

İdman.biz сообщает, что это стало известно во время матча последнего, 38-го тура сезона.

28-летний форвард, отстававший всего на 1 гол от лучшего бомбардира чемпионата, украинца Артема Довбика (24 гола), на выезде с "Осасуной" отличиться не смог.Более того, Сорлом получил в это матче травму на 17-й минуте, когда хозяева поля вели 1:0, и его заменил Хосе Луис Моралес.

Отметим, что игрок «Реала» Джуд Беллингем идет на 3-м месте с 19 голами.

İdman.biz

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