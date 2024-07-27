Блуждающий чемпион: Мората снова меняет клуб и возвращается в Италию

Рассказываем о карьерных перипетиях испанца.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Альваро Мората часто становится героем трансферных новостей. Так получилось, что испанец нигде надолго не задерживается. После ухода из мадридского «Реала» форвард не выступает за один клуб более двух сезонов. И вот история повторяется. Мората поехал на чемпионат Европы в качестве представителя «Атлетико», а вернулся игроком «Милана». 31-летний нападающий возвращается в Италию, где ранее выступал в составе «Ювентуса», только теперь в качестве чемпиона Европы.

«Милан» начал искать нового форварда еще в прошлом сезоне, когда стало известно об уходе Оливье Жиру. СМИ связывали разных футболистов с «россонери». Реальный интерес подтверждался только к Джошуа Зиркзе, который на тот момент был игроком «Болоньи». Интерес «красно-черных» к молодому голландцу был понятен. Зиркзе хорошо выступил в Серии А и показал себя трудолюбивым форвардом, который равно заточен как на голы, так и на команду. Да и «Милану» пора было омолодить атаку после Жиру и Златана Ибрагимовича.

После ухода француза в составе «россонери» осталось 3 форварда, но никто из них не подходит на роль основного нападающего. Двое из них – это воспитанники Лоренцо Коломбо и Марко Насти, которые уже несколько лет ездят по арендам. Третий – Лука Йович. На серба тоже нельзя делать ставку, поскольку он все еще старается перезапустить карьеру после неудачного перехода в «Реал». Есть еще перспективный Франческо Камарда, который регулярно забивает за вторую команду «красно-черных», но он еще очень молод. Парню только 16 лет и на него рассчитывают в будущем. Недавно он подписал свой первый профессиональный контракт с «Миланом».

«Россонери» нужен был новый форвард. Это было очевидно, и в клубе этого не отрицали. Болельщики были заинтригованы. «Красно-черных» связывали как со звездными нападающими, так и с молодыми. Через некоторое время «Милан» отказался от Зиркзе, который перешел в «Манчестер Юнайтед». После этого руководство клуба еще сильнее заинтриговало болельщиков. Иногда появлялись слухи о возможном подписании Ромелу Лукаку, но они ничем конкретным не подтверждались. Потом появился Мората, причем довольно резко. Как только стало известно о том, что «россонери» готовы выкупить форварда у «Атлетико», игрок и сам подтвердил возвращение в чемпионат Италии.

Мората оставил не самое приятное воспоминание о себе в Мадриде. За несколько недель до перехода в «Милан», испанец заявлял о намерении остаться в «Атлетико». Футболист был твердо намерен выиграть свой первый трофей с «матрасники». При этом перед тем форвард раскритиковал руководство мадридского клуба, которое, по мнению игрока, хотело его продать. Слухов о возможном уходе Мораты было действительно много, и как только все улеглось, Альваро ушел, что заставило «матрасников» в срочном порядке искать нового нападающего.

Вскоре после выхода информации о переходе Мораты в «Милан», президент «Атлетико» Энрике Сересо раскритиковал футболиста за его позицию, которая так резко изменилась. Игрок попытался выкрутиться из ситуации. Альваро заявил, что выполнил обещание выиграть трофей в составе «матрасников», поскольку на момент победы на чемпионате Европы он еще был представителем мадридского клуба в составе сборной Испании. Оправдание выглядит так себе. У болельщиков может и не будет такого осадка, как после перехода Антуна Гризманна в «Барселону», но ситуация все равно не очень приятная.

С одной стороны, уход Мораты позволяет «Атлетико» подписать более молодого форварда. Хотя не факт, что он будет таким же забивным. За 2 последних сезона испанец записал на свой счет суммарно 28 мячей в Ла Лиге (13 и 15), что очень неплохо. С другой, денег с продажи Мораты (13 млн евро) не хватит на подписание качественного игрока, придется докладывать из бюджета, а «матрасники» перешли на эконом-режим. Показательной является ситуация с форвардом «Жироны» Артемом Довбиком. Футболист уже давно согласился на переход, но «Атлетико» не хочет (или не может) заплатить за него 40 млн евро, которые требуют каталонцы.

Переход Довбика к «матрасникам» стал бы большим событием для обеих сторон. Мадридцы заполучили бы лучшего бомбардира Ла Лиги, который в дебютном сезоне забил 24 гола и к тому же отдал 8 результативных передач. Сам Артем мог бы перейти в более статусный клуб, хотя вопрос относительно борьбы за трофеи оставался бы открытым. Но пока трансфер не согласован. Каждый день появляются какие-то препятствия. «Атлетико» также связывают с нападающим «Манчестер Сити» Хулианом Альваресом, который вроде как ищет новый клуб для большего количества игрового времени, но этот вариант еще более сложный. «Горожане» будут высоко оценивать своего игрока, гораздо выше, чем «Жирона».

«Милан» в свою очередь заполучил качественного форварда. Сумма трансфера получилась очень скромной за хорошего нападающего, а Мората является таковым. Он был капитаном сборной Испании не просто так. На Евро форвард забил только 1 гол, но был важным элементом чемпионской команды, что отмечал в первую очередь тренер. У Мораты бывают взлеты и падения, но он остается качественным форвардом. Он способен приносить большую пользу команде, но ему важно оказаться в благоприятной среде.

Вполне возможно, что у Мораты все получится в «Милане». Футболист окажется там, где его хотят видеть. На «Сан-Сиро» он будет одним из самых опытных игроков, что тоже важно для «россонери». Да и по игре испанец подходит под требования нового тренера «красно-черных» Паулу Фонсеки. Специалист хотел видеть в команде форварда, который не только замыкает передачи, но и действует вдали от ворот. Мората все еще достаточно подвижный и работоспособный, чтобы действовать и в штрафной площади, и за ее пределами. Какими будут шансы «Милана» на трофеи – это другой вопрос, но с наличием качественного форварда они определенно будут выше, чем без него.

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