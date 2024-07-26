Нико Уильямс: игрок не для одного турнира

Оцениваем одного из самых популярных футболистов нынешнего лета.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Испания была одной из самых ярких команд на чемпионате Европы и вполне заслуженно выиграла турнир. «Красная фурия» не отказалась полностью от своего старого стиля на пути к успеху на Евро-2024, но испанцы сочетали в себе контролируемую игру в пас, скорость и хитрость в действиях, исходящих в основном от выдающихся молодых талантов – Ламина Ямаля и Нико Уильямса.

Ямаль попал в заголовки большинства газет еще до начала турнира, а про Уильямса начало активно говорить только после чемпионата Европы, где он был одним из лучших игроков. Вингера «Атлетика» связывают со многими клубами. «Барселона», «Челси», «Арсенал» и «Астон Вилла» входят в число тех, кто присматривается к его клаусуле.

Однако этот интерес основан не только на его выступлениях на Евро-2024. Возможно, для Нико это был прорывной турнир на европейской арене, но он уже некоторое время удивляет болельщиков в Ла Лиге. В прошлом сезоне «Атлетик» финишировал пятым в национальном первенстве и выиграл Кубок Испании – впервые с сезона 1983/84. И во многом результаты команды зависели от успешных действий Уильямса.

Среди всех игроков из пяти лучших лиг Европы в прошлом сезоне только Флориан Вирц (19), Алекс Баэна, Кевин Де Брюйне и Алекс Гримальдо (все по 17) сделали больше результативных передач, чем Нико (16) во всех турнирах, причем он провел меньше матчей, чем трое из этих четырех футболистов. Уильямс забил 8 голов в 37 матчах во всех турнирах прошлого сезона. Всего 22-летний вингер завершил кампанию, приняв участие в 24 голевых атаках. Более высокий показатель только у восьми игроков Ла Лиги.

Нико отдал 16 результативных передач, что на 10 больше, чем в предыдущем сезоне, и при этом он сыграл на 6 матчей меньше. Даже те, кто познакомился с его игрой только на Евро, знают, что дриблинг – одна из сильных сторон Уильямса. Среди всех игроков, сыгравших как минимум 15 матчей Ла Лиги в сезоне 2023/24, только Бебе из «Райо Вальекано» (5,6) совершал больше удачных попыток обвода за 90 минут, чем Нико (3,4).

Уильямс также отрабатывает и в обороне. Только 5 игроков Ла Лиги, включая его одноклубника и старшего брата Иньяки, чаще возвращали владение в последней трети поля, чем вингер «Атлетика» (23 раза), и только 13 нападающих в высшем дивизионе чемпионата Испании совершили больше отборов, чем он (31). Нико (122) и 30-летний Иньяки (421) на двоих сыграли за баскский клуб 543 матча. В прошлом сезоне эта пара была одной из лучших в своей команде.

Иньяки был единственным игроком «Атлетика», который принял участие в большем количестве атак, завершившихся ударом по воротам (157), чем его младший брат (123). У тех, кто следит за Ла Лигой, были определенные ожидания от выступления Уильямса и на чемпионате Европы. Одной из причин, по которой Испания закрыла группу после всего лишь двух матчей, была победа над Италией со счетом 1:0, где Нико показал миру, на что он способен в противостоянии с некоторыми опытными защитниками.

В тот вечер Уильямс совершил 11 попыток обводки, реализовал 5 навесов и создал 4 момента. Ключевым был прострел, который Риккардо Калафьори перевел в свои ворота. Только Джамал Мусиала сделал столько же попыток обводки за одну игру на турнире (в матче Германии против Дании). Примечательно, что на чемпионате Европы Нико забивал только в плей-офф – в 1/8 финала и в финале. Он вернулся с Евро с тремя результативными действиями (2 гола и 1 ассист), хотя его общее влияние на игру команды было гораздо большим.

Гол в финальном матче против Англии сделал его вторым самым молодым игроком в истории Евро, забивавшим в финале (22 года и 2 дня). По этому показателю Нико уступил лишь итальянцу Пьетро Анастази, который отличился в 1968-м году (20 лет и 64 дня). Вингер «Атлетика» заслужил звание чемпиона Европы, впрочем, как и все его партнеры по сборной. Стоит отдать должное и главному тренеру сборной Испании Луису де ла Фуэнте, который поверил в молодежь.

Неудивительно, что после впечатляющего выступления на международном турнире слухи о будущем Уильямса усилились. Он подписал новый контракт с «Атлетиком» лишь в конце 2023 года, и это соглашение будет действовать до конца сезона 2026/27. В сообщениях СМИ утверждается, что сумма отступных за Нико сравнительно небольшая (55-60 млн евро). Сам игрок недавно заявил, что не планирует покидать свой родной клуб. Но при этом испанец не стал и ничего исключать.

Одним из главных претендентов на вингера считается «Барселона». Именно о переходе в каталонский клуб, по слухам, футболист сейчас размышляет. Если Уильямс сможет оставаться столь же продуктивным, новоиспеченный чемпион Европы стал бы сильным вариантом для любой команды – в Англии, Испании или любой другой стране. Больше всего футболиста связывают с «Барселоной», и можно понять, почему это имело бы смысл для каталонцев, поскольку Нико смог бы воссоединиться с Ямалем на клубном уровне.

Сможет ли «Барса» позволить себе его трансфер – другой вопрос, но это, безусловно, было бы хорошим зрелищем для болельщиков. «Сине-гранатовым» осталось лишь выиграть борьбу за игрока. Наблюдать за связкой Уильямса и Ямаля на Евро-2024 было очень интересно. Кто бы отказался следить за этим дуэтом каждую неделю в Ла Лиге, в то время как «Барселона» пытается конкурировать со свирепой атакой мадридского «Реала», к которой только что присоединился Килиан Мбаппе? Всего один трансфер может снова сделать Ла Лигу эффектной. По материалам Goal

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