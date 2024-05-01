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"Бавария" или "Реал": что говорит история?

Мировой футбол
Новости
1 Мая 2024 10:10
"Бавария" или "Реал": что говорит история?

Полуфинальный этап Лиги чемпионов началась с результативной ничьи между «Баварией» и «Реалом».

İdman.biz сообщает, что этап, состоящий из двух игр, «Бавария» во второй раз в истории еврокубков начала с «мира» дома - со счетом 2:2.

В такой ситуации мюнхенский клуб оказывался только в сезоне 1995/96. Соперником был испанский клуб. «Бавария» обыграла «Барселону» со счетом 2:1, вышла в полуфинал и завоевала титул обладателя кубка.

Немецкий гранд, начавший плей-офф с ничьи в общей сложности в 12-й раз, отправится на выездной матч за победой. «Бавария» прошла стадию в 2 из 11 предыдущих поединков.

«Реал» в 25-й раз в своей истории отправится на ответный матч еврокубка после ничьи. Мадридский клуб после 24 предыдущих поединков прошел в следующую стадию 23 раза. Лишь в 1/4 финала Кубка чемпионов в сезоне 1990/91 «Реал» проиграл дома - 1:3, когда в Москве сыграл вничью со «Спартаком».

Отметим, что ответный матч «Реал» - «Бавария» состоится 8 мая.

İdman.biz

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