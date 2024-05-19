Сулейманлы обыграл армянина и вошел в Топ-13 на "Шардже Мастерс"

В ОАЭ продолжается турнир «Шарджа Мастерс».
Как сообщает İdman.biz, азербайджанские шахматисты Теймур Раджабов, Эльтадж Сафарли, Айдын Сулейманлы и Магомед Мурадлы сегодня провели партии шестого тура.
Побед добились Раджабов и Сулейманлы, а Сафарли и Мурадлы сыграли вничью.
У Айдына, обыгравшего Хаика Мартиросяна (Армения), пока наилучшие показатели среди наших гроссмейстеров. Набрав 4 очка, он расположился на 13-м месте.
Результаты шестого тура:
Сарин Нихал (Индия) - Магомед Мурадлы 0,5:0,5
Айдын Сулейманлы - Хаик Мартиросян (Армения) 1:0
Теймур Раджабов - Арсений Нестеров (ФИДЕ) 1:0
Бибисара Ассаубаева (Казахстан) - Эльтадж Сафарли 0,5:0,5
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