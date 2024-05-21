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Эриксен и его команда

Мировой футбол
Новости
21 Мая 2024 14:56
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Эриксен и его команда

Этим летом внимание всей Европы будет приковано к Германии. В 17-м чемпионате Европы сразятся 24 сильнейшие сборные континента. До начала турнира, который продлится с 14 июня по 14 июля, осталось 24 дня.

İdman.biz продолжает презентацию участников ЕВРО-2024.

На этой неделе мы рассмотрим команды группы С.

Дания также стремится выйти из группы, где фаворитом является сборная Англии.

Тяжелый путь а Германию

Сборная Дании вышла на ЕВРО-2024 победителем отборочного раунда. Тем не менее, путь команды Каспера Юлмана в Германию был непростым. «Красно-белые», упорно сражавшиеся со Словенией, Финляндией и Казахстаном, вышли в финальный этап лишь перед последним туром. Дания выиграла все свои домашние матчи, не отдав очки Сан-Марино и Финляндии. Поражение в Казахстане и ничья в Словении не могли стать препятствием для «Динамита» на пути в Германию. Набрав столько же очков, сколько и Словения, датчане вышли на ЕВРО-2024 с первого места. Интересно, что жеребьевка определила эти две команды в одну группу и на финальном этапе ЕВРО.

Сборная, которая прошла путь от пляжа до чемпионства

Дания, дебютировавшая на чемпионате мира в 1986 году, оказалась более успешной на континентальной арене. Дании, занявшей 4-е место еще в 1964 году, спустя 20 лет удалось завоевать бронзовую награду. Самый большой успех команды, которая 9 раз играла в финальной стадии, был в 1992 году. Футболисты Дании, которым в последний момент пришлось заменить Югославию, отправились в Швецию с летнего отпуска и пляжей и завоевали титул чемпиона Европы. Три года назад Дания заняла 3-е место на ЕВРО-2020. Последний турнир запомнился остановкой сердца Кристиана Эриксена и его реанимацией во время первого матча. Полузащитник нашел в себе силы вернуться не только в жизнь, но и в футбол. Кристиан по-прежнему является одним из ведущих игроков своей команды.

Игры сборной Дании в группе:

16 июня. Словения - Дания
20 июня. Дания - Англия
25 июня. Дания - Сербия

Отметим, что встречи группы С пройдут в 5 разных городах - Мюнхене, Кёльне, Франкфурте, Гельзенкирхене и Штутгарте.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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