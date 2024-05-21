Второй раз в истории Премьер-лиги

Редкое событие произошло в английской премьер-лиге.
İdman.biz сообщает, что команды, попавшие в элиту прошлым летом, покинули топ-чемпионат.
После «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» в Чемпионшип вылетел и «Лутон». Это второе подобное событие в истории Премьер-лиги.
В сезоне 1997/98 три команды, поднявшиеся из Чемпионшипа в элиту, попрощались с ней. «Барнсли», «Болтон» и «Кристал Пэлас» пережили эту неудачу 26 лет назад.
Отметим, что их заменят в Премьер-лиге «Лестер», «Ипсвич» и победитель плей-офф «Лидс» - «Саутгемптон».
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