Неожиданное решение от Тони Крооса

Тони Кроос, игрок сборной Германии и «Реала», объявил о своем решении завершить карьеру.

İdman.biz сообщает, что полузащитник попрощается с футболом после чемпионата Европы.

Сообщалось, что 34-летний игрок, контракт которого с «Реалом» истекает в конце сезона, подпишет с клубом новый контракт. Но Тони опубликовал об этом эмоциональный пост в своем аккаунте в социальной сети:

«Мое выступление в «Реале» изменило мою жизнь и как игрока, и особенно как человека. Это было началом новой главы в крупнейшем клубе мира. 10 лет спустя, в конце сезона, эта глава заканчивается. Я никогда не забуду это невероятно успешное время!»

Отметим, что Тони Кроос перешел в «Реал» 17 июля 2014 года.

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