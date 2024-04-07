Миссия невыполнима. "Ливерпуль" должен избежать ошибки МЮ

С уходом Юргена Клоппа у "красных" могут начаться большие проблемы.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

В воскресенье Майкл Эдвардс займет место в ложе "Олд Траффорд" рядом с сэром Алексом Фергюсоном на матче "Ливерпуля" с "Манчестер Юнайтед". Для генерального директора "красных" это соседство будет напоминанием о том, какая сложная задача перед ним стоит – поиск замены Юргену Клоппу.

Вечный поиск

"Манчестер Юнайтед" до сих пор пытается найти достойную замену Фергюсону. Хотя прошло уже 11 лет с тех пор, как сэр Алекс ушел в отставку, завоевав 13-й титул в Премьер-Лиге за последние 20 лет. Эрик тен Хаг стал пятым постоянным тренером, который возглавил МЮ, начиная с 2013 года. Учитывая, что его команда сейчас борется за попадание в Лигу чемпионов и испытывает определенные проблемы, велика вероятность, что "Юнайтед" попробует летом снова сменить наставника.

Избежать подобного кошмара с преемственностью – вот главная задача Эдвардса, который раньше был спортивным директором "Ливерпуля", потом на два года клуб покидал, чтобы вернуться в прошлом месяце уже в должности генерального. Есть ощущение, что "Ливерпулю" светят все те же проблемы и ошибки, с которыми столкнулся "Манчестер". И продолжает сталкиваться.

Когда Дэвид Мойес был назначен преемником Фергюсона спустя сутки после ухода сэра Алекса, это выглядело как назначение "избранного". Якобы выбор тренера "Эвертона" был тщательно продуман и взвешен, а сам Фергюсон благословил другого шотландца на эту работу. Но реальность такова, что Мойес был шестым выбором для руководства "Юнайтед", которому не удалось выловить никого более весомого.

Весной 2013 года МЮ отчаянно нуждался в новом тренере. Но в тот момент "Реал" и "Челси" уже приступили к обработке Карло Анчелотти и Жозе Моуриньо соответственно. Хосеп Гвардиола дал понять Фергюсону по окончании ужина в Нью-Йорке, что планирует закончить свой 12-месячный отпуск после ухода из "Барселоны", чтобы возглавить "Баварию". МЮ контактировал и с Клоппом, когда тот тренировал дортмундскую "Боруссию", и с Диего Симеоне из "Атлетико". Но обоих не удалось убедить перебраться на "Олд Траффорд". И вот только тогда Мойес удостоился чести. Чтобы через год быть уволенным.

Поиск "Ливерпуля"

В январе Клопп сообщил, что покинет "красных" после окончания сезона. Фергюсон тоже уведомил МЮ заранее – в феврале. У "Ливерпуля" было достаточно времени, чтобы найти нового наставника. Но лишь возвращение Эдвардса всерьез запустило этот процесс. Часть времени "красные" потеряли.

Первым приоритетом "Ливерпуля" стал Хаби Алонсо, но испанец себя быстро вычеркнул из этой гонки, потому что намерен остаться в "Байере", с которым творит в нынешнем сезоне настоящее чудо. Алонсо, выигрывавший Лигу чемпионов с "Ливерпулем" и "Реалом", считается сейчас главной молодой звездой тренерского цеха. Но 42-летний специалист покидать "Байер" не намерен. Так что, подобно МЮ, "Ливерпуль" сталкивается с отказом своего фаворита.

В тройку самых желанных также входят Роберто Де Дзерби из "Брайтона" и Рубен Аморим из "Спортинга". Но в борьбе за них придется выдержать конкуренцию со стороны других тяжеловесов. "Бавария" проявляет большой интерес к Де Дзерби, а "Барселона" заинтересована в Амориме. При этом "Ливерпуль" на них нацелен всерьез. ESPN сообщает, что Эдвардс обсуждал это с недавно назначенным спортивным директором Ричардом Хьюзом. Они опирались в своем выборе на анализ данных, сделанный профильным специалистом клуба Уиллом Спирменом.

Нельзя сказать, что у "Ливерпуля" будут большие конкурентные преимущества перед "Барселоной" и "Баварией". Новый тренер должен понимать, какую высокую планку оставит после себя Клопп. Особенно если "красные" выиграют чемпионат Англии. Оттуда можно двинуться только ниже, но никак не выше. Тогда как "Бавария" и "Барселона" нуждаются во встряске и возрождении, имея приличные ресурсы и имена. Поэтому находящиеся сейчас не в лучшем положении мюнхенцы и каталонцы могут быть более привлекательными для Де Дзерби и Аморима, как это ни парадоксально.

Конкуренции у "Ливерпуля" может добавиться, если этим же летом на рынок выйдут "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Смена главных тренеров в этих клубах имеет далеко не нулевую вероятность. В 2013 году МЮ получил отказ от Анчелотти, Гвардиолы и Моуриньо, назначив в итоге не того человека, который был нужен. "Ливерпуль" сейчас в схожем положении относительно Алонсо, Де Дзерби и Аморима.

Альтернативы

В тренерской среде высоко оценены способности ассистента Клоппа Пепа Лейндерса. Он мог бы стать преемником. Но уже объявил, что уйдет вместе с Юргеном. Рассматривается кандидатура Юлиана Нагельсманна, который возглавляет сборную Германии. Но экс-наставник "Лейпцига" и "Баварии" точно не покинет свой пост до конца Евро-2024. А это не подходит "Ливерпулю".

Среди свободных тренеров с большим опытом работы, в том числе на высочайшем уровне, есть Моуриньо, Зинедин Зидан, Грэм Поттер, Томас Тухель, который покинет "Баварию" после окончания сезона. Но у большинства из них сейчас негативная окраска перспектив. А Зидана не так-то просто куда-либо заманить, что показывает опыт ПСЖ.

Бывший лидер "Ливерпуля" Стивен Джеррард может быть рассмотрен. Он в 2021 году приводил "Рейнджерс" к чемпионству в Шотландии и тогда высоко котировался. Но испортил репутацию, проведя неудачно год в "Астон Вилле". Сейчас спокойно руководит "Аль-Иттифаком" в Саудовской Аравии и вряд ли рассматривается всерьез крупными клубами в Европе.

Так что перед Эдвардсом и "Ливерпулем" стоит сложнейшая задача. И сейчас есть все предпосылки к тому, что "красные" повторят незавидную участь "Манчестер Юнайтед" после ухода с "Олд Траффорд" Алекса Фергюсона.

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