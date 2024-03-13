13 Марта 2024
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Диас вместо Мбаппе

Мировой футбол
Новости
13 Марта 2024 23:12
Диас вместо Мбаппе

«ПСЖ» ищет замену Килиану Мбаппе, который покинет команду летом.

İdman.biz сообщает, что игрок «Ливерпуля» Луис Диас стал целью парижского клуба.

27-летний колумбийский нападающий считается основным кандидатом на замену Мбаппе. Диас, выступавший за «Ливерпуль» с января 2022 года, привлек внимание экспертов своей игрой. Он оценивается в 75 миллионов евро.

Отметим, что Килиан покинет «ПСЖ» по окончании сезона. Диас забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 38 матчах за «Ливерпуль» в сезоне 2023/2024.

İdman.biz

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