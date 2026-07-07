7 Июля 2026
RU

Лиам Росеньор возглавил "Париж"

Мировой футбол
Новости
7 Июля 2026 15:26
14
Лиам Росеньор возглавил "Париж"

Во французском футбольном клубе "Париж" произошла смена главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz, команду возглавил английский специалист Лиам Росеньор.

Он назначен новым главным тренером клуба и будет готовить "Париж" к следующему сезону.

Ранее Росеньор работал в "Халл Сити", "Страсбуре" и "Челси".

Перед специалистом поставлена задача улучшить результаты команды в новом сезоне.

Напомним, сезон-2025/2026 "Париж" завершил на 11-м месте, набрав 44 очка.

В период игровой карьеры Росеньор выступал в Англии, а в тренерской работе обратил на себя внимание подходом к развитию молодых футболистов и тактической подготовке.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Испания первой в истории ЧМ не пропустила в шести матчах подряд
15:06
ЧМ-2026

Испания первой в истории ЧМ не пропустила в шести матчах подряд

Унаи Симон продлил рекордную сухую серию до 609 минут

6 июля, 7-й номер: последний мундиаль Криштиану Роналду - ФОТО/ВИДЕО
14:33
ЧМ-2026

6 июля, 7-й номер: последний мундиаль Криштиану Роналду - ФОТО/ВИДЕО

Португалец не выиграл чемпионат мира, но изменил историю своей сборной и целую футбольную эпоху

В Париже прошла церемония открытия Кубка мира по объединенному футболу Специальной Олимпиады - ФОТО
12:42
Мировой футбол

В Париже прошла церемония открытия Кубка мира по объединенному футболу Специальной Олимпиады - ФОТО

Азербайджан на турнире представляет женская команда

Лига конференций стартует двумя матчами
11:56
Мировой футбол

Лига конференций стартует двумя матчами

БАТЭ проведет ответную игру первого квалификационного раунда в Сумгайыте

"Сабах" стартует в Лиге чемпионов: афиша матчей дня
10:13
Мировой футбол

"Сабах" стартует в Лиге чемпионов: афиша матчей дня

В первом квалификационном раунде турнира пройдут 10 игр

Месси против Салаха и битва за последнюю пару 1/4 финала ЧМ-2026
09:41
ЧМ-2026

Месси против Салаха и битва за последнюю пару 1/4 финала ЧМ-2026

На чемпионате мира определятся последние участники 1/4 финала

Самое читаемое

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция
5 Июля 05:20
ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция

26-летний голкипер записал на свой счет четыре сэйва
ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Июля 02:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Викинги" сыграют против победителя матча Мексика — Англия
Аргентина оценила Кабо-Верде: "Заслуживают респект"
5 Июля 09:53
ЧМ-2026

Аргентина оценила Кабо-Верде: "Заслуживают респект"

Официальный аккаунт команды опубликовал совместное фото Месси и Возиньи

Холанда признали лучшим игроком матча Бразилия — Норвегия
6 Июля 03:34
ЧМ-2026

Холанда признали лучшим игроком матча Бразилия — Норвегия

25-летний футболист забил оба гола своей команды