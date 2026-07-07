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В Париже прошла церемония открытия Кубка мира по объединенному футболу Специальной Олимпиады - ФОТО

Мировой футбол
Новости
7 Июля 2026 12:42
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В Париже прошла церемония открытия Кубка мира по объединенному футболу Специальной Олимпиады - ФОТО

В Париже состоялась официальная церемония открытия Кубка мира по объединенному футболу Специальной Олимпиады.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Комитет специальной олимпиады, одним из самых запоминающихся моментов церемонии стал Парад спортсменов.

Во время парада 324 футболиста из 23 стран прошли по стадиону Charlety. Участников приветствовали сотни болельщиков, члены семей, почетные гости, представители государственных структур, волонтеры и партнеры турнира.

После завершения церемонии открытия основное внимание переключилось на футбольные матчи.

Азербайджан на турнире представляет женская команда по объединенному футболу (Unified Football). Сборная, состоящая из 11 человек, выступит в группе B, где сыграет с Намибией, США и Гватемалой.

Турнир продлится до 11 июля.

В соревновании участвуют 24 команды из 23 стран: 12 мужских и 12 женских.

Цель турнира — способствовать развитию инклюзивного спорта, продвижению равных возможностей и укреплению социальной интеграции.

İdman.Biz
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