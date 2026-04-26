"Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в центральном матче чемпионата Турции - ВИДЕО

"Галатасарай" со счетом 3:0 разгромил "Фенербахче" в стамбульском дерби в рамках 31-го тура Суперлиги Турции по футболу. Встреча прошла на Rams Park.

В составе хозяев отличились Виктор Осимхен (40'), Барыш Йылмаз (67', с пенальти) и Лукас Торрейра (83').

Благодаря победе "Галатасарай" укрепил лидерство в турнирной таблице и увеличил отрыв от идущего на второй позиции "Фенербахче" до 7 очков, команды по итогам 31 матча набрали 74 и 67 баллов соотвеnственно.

В другом матче дня "Генчлербирлиги" обыграл "Каджаэлиспор" - 1:0.