Клубы АПЛ понесли сотни миллионов убытков

Английские клубы зафиксировали значительные финансовые потери по итогам прошлого сезона.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, только 6 из 19 клубов, опубликовавших финансовые отчеты, завершили год с прибылью.

Отмечается, что "Ньюкасл" и "Астон Вилла" смогли выйти в плюс за счет продажи активов. В частности, "Ньюкасл" реализовал права на свой стадион, что может вызвать вопросы со стороны УЕФА.

В то же время "Эвертону" не помогла даже реструктуризация - клубу удалось лишь сократить убытки.

Сообщается, что суммарные потери клубов АПЛ, представивших отчеты, составили около 817 миллионов евро.