"Манчестер Сити" предложил Родри новый контракт на улучшенных условиях

Футбольный клуб "Манчестер Сити" направил официальное предложение о продлении соглашения испанскому полузащитнику Родри. Клуб включил в проект договора значительное улучшение финансовых условий, стремясь обезопасить себя от интереса со стороны других европейских грандов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, руководство "горожан" заняло жесткую позицию в переговорах. В случае отказа игрока от пролонгации, клуб намерен требовать за его переход внушительную компенсацию уже летом 2026 года. На данный момент действующий контракт Родри рассчитан до 30 июня 2027 года, а главным претендентом на футболиста в прессе называют мадридский "Реал".

В текущем сезоне 29-летний полузащитник провел за "Манчестер Сити" 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Родри является ключевым элементом в тактических построениях Хосепа Гвардиолы, а его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 130 миллионов евро (239,5 миллиона манатов).