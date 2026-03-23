Севилья" уволила главного тренера

Футбольный клуб "Севилья" официально объявила об увольнении главного тренера Матиаса Альмейды.

Как передает İdman.Biz, клуб поблагодарил 52-летнего аргентинского специалиста за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Под руководством Альмейды команда провела 32 матча, одержав 10 побед при 7 ничьих и 15 поражениях.

В настоящий момент "Севилья" занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги и опережает зону вылета всего на три очка.

Следующий матч андалузский клуб проведет 5 апреля против "Реал Овьедо" в рамках чемпионата Испании.