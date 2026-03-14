14 Марта 2026 01:40
"Боруссия" обыграла "Санкт-Паули" в матче Бундеслиги

"Боруссия" из Менхенгладбаха одержала победу над "Санкт-Паули" в матче чемпионата Германии по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, встреча соседей по турнирной таблице завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый опасный момент в игре создал Джоэл Чима Фудзита, однако его удар сумел отразить голкипер. Счет был открыт на 36-й минуте, когда Янник Энгельхардт заработал опасный штрафной, а Кевин Штегер точным ударом отправил мяч в сетку ворот.

Во втором тайме хозяева увеличили преимущество. На 62-й минуте Джозеф Скалли ассистировал Франку Оноре, который после рикошета забил второй гол. Позже Оноре мог оформить дубль, но после контратаки и передачи Сюто Матино мяч угодил в штангу.

После этой победы "Боруссия" поднялась на 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги, тогда как "Санкт-Паули" продолжает находиться в зоне вылета.

İdman.Biz
