Ямаль приближается к рекорду по количеству забитых мячей в составе "Барселоны"

Испанский крайний нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль отличился забитым мячом, который стал победным в матче 27-го тура Ла Лиги сезона-2025/2026 с "Атлетиком" (1:0). Данный гол для 18-летнего испанца стал 14-м в текущей кампании чемпионата страны.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta Sport, только два футболиста из Испании в XXI веке забивали за "блауграну" больше мячей в Ла Лиге за сезон. Так, в сезоне-2010/2011 форвард Давид Вилья отличился 18 раз, а в сезоне-2013/2014 Педро Родригес забил 15 мячей.

Во всех турнирах в нынешнем сезоне Ямаль провел за клуб 35 матчей, в которых забил 18 мячей и отметился 15 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 200 млн.