8 Марта 2026
RU

Ямаль приближается к рекорду по количеству забитых мячей в составе "Барселоны"

Мировой футбол
Новости
8 Марта 2026 04:26
12
Ямаль приближается к рекорду по количеству забитых мячей в составе "Барселоны"

Испанский крайний нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль отличился забитым мячом, который стал победным в матче 27-го тура Ла Лиги сезона-2025/2026 с "Атлетиком" (1:0). Данный гол для 18-летнего испанца стал 14-м в текущей кампании чемпионата страны.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta Sport, только два футболиста из Испании в XXI веке забивали за "блауграну" больше мячей в Ла Лиге за сезон. Так, в сезоне-2010/2011 форвард Давид Вилья отличился 18 раз, а в сезоне-2013/2014 Педро Родригес забил 15 мячей.

Во всех турнирах в нынешнем сезоне Ямаль провел за клуб 35 матчей, в которых забил 18 мячей и отметился 15 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 200 млн.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гол Гринвуда принес "Марселю" победу над "Тулузой"
02:24
Мировой футбол

Гол Гринвуда принес "Марселю" победу над "Тулузой"

"Марсель" располагается на третьем месте в таблице чемпионата Франции
"Барселона" нанесла гостевое поражение "Атлетику" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:18
Мировой футбол

"Барселона" нанесла гостевое поражение "Атлетику" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ямаль забил единственный гол
"Манчестер Сити" победил "Ньюкасл" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:08
Мировой футбол

"Манчестер Сити" победил "Ньюкасл" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И вышел в четвертьфинал Кубка Англии
"Ювентус" разгромил "Пизу" - ОБНОВЛЕНО
01:48
Мировой футбол

"Ювентус" разгромил "Пизу" - ОБНОВЛЕНО

"Пиза" потерпела четвертое поражение подряд
Лука Вушкович может перебраться в испанский гранд
00:15
Мировой футбол

Лука Вушкович может перебраться в испанский гранд

"Тоттенхэм Хотспур" рассчитывает на защитника и следующим летом хочет видеть его у себя
"Боруссия" в большинстве победила "Кельн" - ОБНОВЛЯЕТСЯ
7 Марта 23:53
Мировой футбол

"Боруссия" в большинстве победила "Кельн" - ОБНОВЛЯЕТСЯ

"Боруссия" остается на втором месте в Бундеслиге

Самое читаемое

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
7 Марта 13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце