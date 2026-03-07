7 Марта 2026
RU

Бундеслига: "Байер" и "Фрайбург" выдали результативную ничью, "Гамбург" победил "Вольфсбург"

Мировой футбол
Новости
7 Марта 2026 20:40
9
Бундеслига: "Байер" и "Фрайбург" выдали результативную ничью, "Гамбург" победил "Вольфсбург"

"Байер" на выезде сыграл вничью с "Фрайбургом" в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги — 3:3.

По голу у гостей забили Кристиан Кофане (37-я минута), Алехандро Гримальдо (45+3-я) и Мартен Террье (52-я).

У хозяев отличились Винченцо Грифо (34-я), Юито Судзуки (43-я) и Маттиас Гинтер (86-я).

"Байер" (44 очка) остается на шестом месте в Бундеслиге. "Фрайбург" (34) идет восьмым в турнирной таблице.

В параллельных матчах "Лейпциг" в концовке вырвал победу над "Аугсбургом" (2:1), "Майнц" и "Штутгарт" сыграли вничью (2:2), "Хоффенхайм" обыграл "Хайденхайм" (4:2), а "Гамбург" победил "Вольфсбург" (2:1).

İdman.Biz

Новости по теме

Отбор ЧМ-2027: сборная Азербайджана минимально уступила Венгрии - ОБНОВЛЕНО
21:20
Мировой футбол

Отбор ЧМ-2027: сборная Азербайджана минимально уступила Венгрии - ОБНОВЛЕНО

Матч прошел в Фелчуте
Марсело: "Играть против Месси было настоящим кошмаром"
21:00
Мировой футбол

Марсело: "Играть против Месси было настоящим кошмаром"

Месси провел в "Барселоне" 17 лет
"Комо" в гостях победил "Кальяри" в Серии А
20:20
Мировой футбол

"Комо" в гостях победил "Кальяри" в Серии А

"Комо" занимает четвертое место в турнирной таблице
В Испании назвали трех худших игроков "Реала" по итогам матча с "Сельтой"
19:00
Мировой футбол

В Испании назвали трех худших игроков "Реала" по итогам матча с "Сельтой"

После 27 матчей чемпионата Испании мадридский "Реал" набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице
"Арсенал" обыграл "Мэнсфилд Таун" - ВИДЕО
18:20
Мировой футбол

"Арсенал" обыграл "Мэнсфилд Таун" - ВИДЕО

И вышел в четвертьфинал Кубка Англии
Кубок Англии: реванш для "Ньюкасла", сказка "Рексема" и новые шансы для андердогов - ОБЗОР İDMAN.BİZ
17:46
Мировой футбол

Кубок Англии: реванш для "Ньюкасла", сказка "Рексема" и новые шансы для андердогов - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Пятый раунд уже стартовал победой "Ливерпуля", а впереди ремейк недавнего полуфинала Кубка лиги

Самое читаемое

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце

В Газахе проходит церемония открытия "Спортивной столицы-2026" - ФОТО/ВИДЕО
5 Марта 14:41
Другое

В Газахе проходит церемония открытия "Спортивной столицы-2026" - ФОТО/ВИДЕО

Мероприятие приурочено ко Дню физической культуры и спорта