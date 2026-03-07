Бундеслига: "Байер" и "Фрайбург" выдали результативную ничью, "Гамбург" победил "Вольфсбург"

"Байер" на выезде сыграл вничью с "Фрайбургом" в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги — 3:3.

По голу у гостей забили Кристиан Кофане (37-я минута), Алехандро Гримальдо (45+3-я) и Мартен Террье (52-я).

У хозяев отличились Винченцо Грифо (34-я), Юито Судзуки (43-я) и Маттиас Гинтер (86-я).

"Байер" (44 очка) остается на шестом месте в Бундеслиге. "Фрайбург" (34) идет восьмым в турнирной таблице.

В параллельных матчах "Лейпциг" в концовке вырвал победу над "Аугсбургом" (2:1), "Майнц" и "Штутгарт" сыграли вничью (2:2), "Хоффенхайм" обыграл "Хайденхайм" (4:2), а "Гамбург" победил "Вольфсбург" (2:1).