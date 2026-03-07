Марсело: "Играть против Месси было настоящим кошмаром"

Бывший защитник "Реала" Марсело поделился воспоминаниями об игре против нападающего Лионеля Месси в период выступления аргентинца за "Барселону".

"Сказать, что было сложно, было бы преуменьшением. Иногда играть против Месси было настоящим кошмаром", — приводит слова Марсело İdman.Biz со ссылкой на FourFourTwo.

Месси провел в "Барселоне" 17 лет (2003-2021), став настоящей легендой клуба. За это время он забил 672 гола в 778 матчах, выиграл 35 трофеев, включая 10 титулов Ла Лиги и четыре Лиги чемпионов, а также множество других наград. Аргентинец покинул каталонский клуб в 2021 году, подписав контракт с французским "ПСЖ". В настоящее время Месси защищает цвета американского клуба "Интер Майами".