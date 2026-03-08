8 Марта 2026
Лука Вушкович может перебраться в испанский гранд

8 Марта 2026 00:15
Лука Вушкович может перебраться в испанский гранд

Защитник "Тоттенхэм Хотспур" Лука Вушкович, на правах аренды выступающий за "Гамбург", заинтересовал "Барселону". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети Х.

По данным источника, каталонцы активно следят за футболистом и уже внесли его в список своих трансферных целей на лето. Главный тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик высоко оценивает игровые качества Вушковича, предварительные переговоры о сделке уже состоялись. "Тоттенхэм Хотспур" рассчитывает на защитника и следующим летом хочет видеть его у себя.

В 23 матчах текущего клубного сезона Вушкович забил четыре гола.

