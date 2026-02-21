"Барселона" и "Манчестер Сити" нацелились на защитника "Айнтрахта"

Футбольные клубы "Барселона" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к левому защитнику "Айнтрахта" Натаниэлю Брауну, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild.

По информации источника, франкфуртский клуб намерен запросить за 22-летнего футболиста не менее 65 миллионов евро. Ранее интерес к игроку также приписывался "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Браун провел 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2030 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.