Флик пока не доверяет новичку "Барселоны"

Крайний защитник "Барселоны" Жоау Канселу не смог впечатлить главного тренера команды Ханса-Дитера Флика, сообщает İdman.Biz.

Каталонский клуб арендовал португальца у "Аль-Хиляля" в зимнее трансферное окно. По журналиста Хуана Хименеса, специалист не полностью доволен игрой футболиста, а решение выпустить Жерара Мартина в матче против "Жироны" стало подтверждением ограниченного доверия к 31-летнему латералю.

Арендное соглашение Канселу рассчитано до конца сезона. Ранее он уже выступал за "Барселону" в кампании-2023/24, когда был арендован у "Манчестер Сити".