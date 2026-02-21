21 Февраля 2026
Экс-тренер сборной Азербайджана оценил шансы Роналду сыграть на ЧМ-2026

21 Февраля 2026 01:31
Бывший главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш прокомментировал возможное участие Криштиану Роналду в чемпионате мира 2026 года, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Al Nassr Zone.

По словам специалиста, все будет зависеть от физического состояния форварда. Если нападающий "Аль-Насра" сохранит оптимальную форму, он останется очевидным выбором для любого тренера.

"Если Криштиану будет в хороших кондициях, он станет очевидным вариантом. В его профессионализме по-прежнему нет сомнений. Он никогда не говорил со мной о завершении карьеры, и я надеюсь, что до этого еще далеко", - заявил Сантуш.

41-летний Роналду уже отметился пятью голами в отборочном цикле ЧМ-2026.

Отметим, что Сантуш возглавлял сборную Азербайджана в 2024-2025 годах, после чего покинул пост. Ранее 71-летний специалист работал со сборной Португалии в 2014-2022 годах и привел команду к победе на Евро-2016 и в Лиге наций-2019.

