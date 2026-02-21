"Карабах" оштрафован УЕФА после матча Лиги чемпионов

Агдамский "Карабах" получил дисциплинарное наказание от УЕФА по итогам матча основного этапа Лиги чемпионов против "Айнтрахта", сообщает İdman.Biz.

После победы со счетом 3:2 команда вышла в плей-офф турнира, однако дисциплинарный комитет оштрафовал клуб на 17,5 тысячи евро за передачу сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию, а также за подрыв репутации футбола и УЕФА.

Кроме того, "Карабаху" вменили нарушение правил билетного контроля. По этому пункту клуб получил предупреждение без финансовых санкций.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов азербайджанская команда потерпела крупное поражение со счетом 1:6.