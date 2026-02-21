УЕФА оштрафовал "Барселону" после матча Лиги чемпионов

УЕФА наложил штраф на "Барселону" в размере 30,5 тысячи евро по итогам матча общего этапа Лиги чемпионов против пражской "Славии", сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

Каталонцы должны выплатить 15,5 тысячи евро за использование болельщиками файеров, а еще 15 тысяч - за задержку выхода команды на поле. Отмечается, что задержка была связана с действиями главного тренера Ханса-Дитера Флика, который получил предупреждение от УЕФА.

По итогам общего этапа турнира "Барселона" набрала 16 очков и заняла пятое место.