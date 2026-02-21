22 Февраля 2026
RU

УЕФА оштрафовал "Барселону" после матча Лиги чемпионов

Мировой футбол
Новости
21 Февраля 2026 05:08
38
УЕФА оштрафовал "Барселону" после матча Лиги чемпионов

УЕФА наложил штраф на "Барселону" в размере 30,5 тысячи евро по итогам матча общего этапа Лиги чемпионов против пражской "Славии", сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

Каталонцы должны выплатить 15,5 тысячи евро за использование болельщиками файеров, а еще 15 тысяч - за задержку выхода команды на поле. Отмечается, что задержка была связана с действиями главного тренера Ханса-Дитера Флика, который получил предупреждение от УЕФА.

По итогам общего этапа турнира "Барселона" набрала 16 очков и заняла пятое место.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Вест Хэм" и "Борнмут" не забили голов в матче АПЛ - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО
00:10
Мировой футбол

"Вест Хэм" и "Борнмут" не забили голов в матче АПЛ - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

"Борнмут" продлил беспроигрышную серию в АПЛ до семи матчей
"Боруссия" в добавленное время ушла от поражения в матче с "Лейпцигом" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
21 Февраля 23:50
Мировой футбол

"Боруссия" в добавленное время ушла от поражения в матче с "Лейпцигом" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Боруссия" набрала 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице
"Реал" уступил "Осасуне" - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО
21 Февраля 23:40
Мировой футбол

"Реал" уступил "Осасуне" - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

И прервал восьмиматчевую победную серию в Ла Лиге
"Интер" обыграл "Лечче" в Серии А - ВИДЕО - ОБНОВЛЯЕТСЯ
21 Февраля 23:10
Мировой футбол

"Интер" обыграл "Лечче" в Серии А - ВИДЕО - ОБНОВЛЯЕТСЯ

И продлил серию без поражений
Джеймс Милнер установил рекорд по количеству проведенных матчей в АПЛ
21 Февраля 22:50
Мировой футбол

Джеймс Милнер установил рекорд по количеству проведенных матчей в АПЛ

Больше всего матчей Милнер провел в составе "Ливерпуля"
Стартовало строительство самого большого футбольного стадиона в мире
21 Февраля 22:30
Мировой футбол

Стартовало строительство самого большого футбольного стадиона в мире

Trong Dong Stadium и будет рассчитан на 135 000 зрителей
"Монако" одержал победу над "Лансом" в Лиге 1
21 Февраля 22:10
Мировой футбол

"Монако" одержал победу над "Лансом" в Лиге 1

"Ланс" прервал четырехматчевую победную серию во всех турнирах

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля
Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов
20 Февраля 11:14
Зимние виды спорта

Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов - ВИДЕО

Инцидент произошел в районе курорта Курмайор
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20 Февраля 18:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Игра проходит в Баку на стадионе "Азерсун Арена"