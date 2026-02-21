"Реал" может сохранить Рюдигера в команде

Мадридский "Реал" рассматривает возможность продления контракта с центральным защитником Антонио Рюдигером, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Defensa Central.

Ранее предполагалось, что клуб склоняется к расставанию с 32-летним футболистом после окончания действующего соглашения. Однако теперь в мадридской команде считают, что опыт немца может быть важен для раздевалки, особенно с учетом большого количества молодых игроков.

Рюдигер выступает за "Реал" с 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 11 матчах команды.