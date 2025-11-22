"Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "МЮ" стоимостью 136,8 млн евро

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Ноттингем Форест" Эллиоту Андерсону, сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk. Однако сам 23-летний футболист предпочитает переход в "Манчестер Юнайтед", чтобы работать под руководством Рубена Аморима.

Андерсон считается главной трансферной целью "красных дьяволов". "Форест" оценивает его стоимость в €136,8 млн, однако в "МЮ" надеются договориться примерно на €68,4 млн.

Андерсон перешел в "Ноттингем Форест" из "Ньюкасла" летом 2024 года. За это время он провел 56 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и семью ассистами. Его контракт рассчитан до лета 2029 года, а Transfermarkt оценивает полузащитника в €45 млн.

İdman.Biz