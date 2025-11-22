Руководство "Динамо" запретило Ульви Бабаеву переходить в "Спартак"

Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин публично обратился к нападающему клуба Ульви Бабаеву, настоятельно посоветовав ему не думать о возможном переходе в "Спартак", сообщает İdman.Biz.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что красно-белые проявляют интерес к 21-летнему воспитаннику "Динамо".

Во время встречи консультативного совета с игроками и тренерским штабом на базе в Новогорске Степашин резко высказался на тему возможного трансфера:

- Так, где у нас Бабаев? Никакого "Спартака"! У нас был такой Ташаев - ушел в "Спартак", и все. Понял меня? - заявил он, обращаясь к форварду.

В текущем сезоне Ульви Бабаев провел 12 матчей во всех турнирах и забил 5 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в 350 тысяч евро.

İdman.Biz