Роналду одним словом отреагировал на возвращение в "Аль-Наср" после сборной - ФОТО

Криштиану Роналду опубликовал короткое сообщение в социальной сети X после возвращения в "Аль-Наср" из расположения сборной Португалии, сообщает İdman.Biz.

"Возвращение", - написал капитан саудовского клуба, сопроводив пост фотографией в форме команды.

40-летний нападающий пропустил матч отбора ЧМ-2026 против Армении (9:1) из-за дисквалификации - в предыдущей игре с Ирландией (2:0) он получил красную карточку.

В текущем сезоне Роналду провел 11 матчей за "Аль-Наср" во всех турнирах, забил 10 голов и сделал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

İdman.Biz