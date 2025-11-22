24 Ноября 2025
RU

Сестра Роналду резко высказалась о критиках визита футболиста в Белый дом

Футбол
Новости
22 Ноября 2025 10:58
79
Сестра Роналду резко высказалась о критиках визита футболиста в Белый дом

Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру назвала португальцев иудами.

Как сообщает İdman.Biz, таким образом она отреагировала на критику визита футболиста в Белый дом.

"Это напоминает мне, если говорить о религии, как Христос был предан Иудой. Моя страна, к сожалению, – страна иуд. Я не обобщаю, мы ничему не учимся. Неслучайно мы завоевали столько территорий в нашей истории, а некоторые умники упустили их. Их называли умными и образованными. Я знаю, что быть другим страшно, но, черт возьми, вы должны были к этому привыкнуть, ради всего святого. Роналду не такой, как вы, он не из того же теста, что и вы. Именно поэтому он и оказался там, где он есть. Думаете, все с неба упало? Он добрался до вершины только потому, что он другой. До вершины мира, заметьте, мира. Но потом вы приходите со своими твердыми убеждениями. Так что будьте осторожны, говоря, что его визит в Белый дом – проблема. Проблема в том, что вы верите, что это как-то влияет на его жизнь. Проблема в том, что вы думаете, что Роналду нужно одобрение тех, кто никогда не отходил от своего кресла, клавиатуры, студии. Проблема в том, что вы живете иллюзиями. По прошествии стольких лет, после всего, чего он достиг, вы считаете, что это бросает тень на его имидж? Ради бога, он же мировая легенда. Это не я так говорю, это статистика. Он создал настоящее наследие, тогда как вы создали воображаемое негодование. И разница настолько велика, что это просто смешно. Клянусь, это вызывает смех", – заявила Катя Авейру.

Напомним, что форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии ранее стал гостем на ужине в Белом доме, организованным президентом США Дональдом Трампом.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Гвардиола извинился за конфликт с оператором после поражения "Ман Сити" от "Ньюкасла"
19:30
Мировой футбол

Гвардиола извинился за конфликт с оператором после поражения "Ман Сити" от "Ньюкасла"

Главный тренер признал, что его поведение было ошибкой, и назвал себя "эмоциональным человеком"

Юные футболисты "Нефтчи" прошли обучающий семинар - ФОТО
19:12
Азербайджанский футбол

Юные футболисты "Нефтчи" прошли обучающий семинар - ФОТО

Игрокам и тренерам рассказали об игре, борьбе с договорными матчами, расизме и антидопинге

Юношеская лига УЕФА: названы арбитры матча "Карабах" - "Наполи"
18:39
Азербайджанский футбол

Юношеская лига УЕФА: названы арбитры матча "Карабах" - "Наполи"

Юношеский поединок в Италии доверен чешскому арбитру
Агасалим Мирджавадов: "Если Самира Абасова отправят в отставку, кто придет?"
18:29
Азербайджанский футбол

Агасалим Мирджавадов: "Если Самира Абасова отправят в отставку, кто придет?"

Опытный специалист считает, что столичному клубу не стоит торопиться с решением по главному тренеру

Экс-футболист сербской Серии А: "Карабах" способен удивить "Наполи"
18:10
Футбол

Экс-футболист сербской Серии А: "Карабах" способен удивить "Наполи"

Степан Томас выделил ключевых игроков азербайджанского чемпиона
Джанни Де Бьязи: "Карабах" в этом сезоне особенно подготовился к Лиге чемпионов"
17:55
Футбол

Джанни Де Бьязи: "Карабах" в этом сезоне особенно подготовился к Лиге чемпионов"

Бывший тренер сборной Азербайджана отмечает, что клуб усилил состав
Антонио Конте: “Хотим посвятить победу над “Карабахом” Марадоне”
17:40
Футбол

Антонио Конте: “Хотим посвятить победу над “Карабахом” Марадоне”

Наставник итальянского клуба поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с агдамским клубом

Самое читаемое

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО
22 Ноября 21:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО

Кризис мерсисайдцев продолжается
"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"
23 Ноября 20:17
Мировой футбол

"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"

"Астон Вилла" поднялась на четвертое место