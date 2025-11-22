Мисли Премьер-лига: встреча "Араз-Нахчыван" - "Туран Товуз" завершилась вничью - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Матч XII тура Мисли Премьер-лиги между "Араз-Нахчыван" и "Туран Товуз" завершился.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась вничью – 1:1.

Первый гол на 21-й минуте забил Ба-Муака Симакала, выведя хозяев поля вперед.

На 78-й минуте матча Айхан Гусейнов сравнял счет, принеся "Туран Товуз" ничейное очко.

15:02

Матч XII тура Мисли Премьер-лиги между "Араз-Нахчыван" и "Туран Товуз" стартовал.

Как сообщает İdman.Biz, встречу обслуживает судья Раван Гамзазаде.

09:18

Сегодня в Мисли Премьер-лиге состоятся очередные матчи XII тура.

Как сообщает İdman.Biz, второй игровой день тура откроется встречей "Араз-Нахчыван" – "Туран Товуз".

Матч начнется в 15:00. Клуб из Товуза с 22 очками занимает второе место в турнирной таблице, а представитель Нахчывана с 19 очками располагается на шестой позиции.

Мисли Премьер-лига

II круг, XII тур

22 ноября

15:00. "Араз-Нахчыван" – "Туран Товуз"

Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Гюльнура Акбарзаде, Эмин Алиев

VAR: Рауф Джабаров

AVAR: Вугар Гасанлы

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Элдар Мамедов

Сумгайыт, стадион имени М. Гусейнзаде

Отметим, что тур завершится 23 ноября. Накануне "Кяпаз" на выезде обыграл "Карван-Евлах" со счетом 2:1, а "Карабах" одержал победу над "Сумгайытом" - 4:2.

İdman.Biz