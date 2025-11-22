Мисли Премьер-лига: встреча "Араз-Нахчыван" - "Туран Товуз" завершилась вничью - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Матч XII тура Мисли Премьер-лиги между "Араз-Нахчыван" и "Туран Товуз" завершился.
Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась вничью – 1:1.
Первый гол на 21-й минуте забил Ба-Муака Симакала, выведя хозяев поля вперед.
На 78-й минуте матча Айхан Гусейнов сравнял счет, принеся "Туран Товуз" ничейное очко.
Матч XII тура Мисли Премьер-лиги между "Араз-Нахчыван" и "Туран Товуз" стартовал.
Как сообщает İdman.Biz, встречу обслуживает судья Раван Гамзазаде.
Сегодня в Мисли Премьер-лиге состоятся очередные матчи XII тура.
Как сообщает İdman.Biz, второй игровой день тура откроется встречей "Араз-Нахчыван" – "Туран Товуз".
Матч начнется в 15:00. Клуб из Товуза с 22 очками занимает второе место в турнирной таблице, а представитель Нахчывана с 19 очками располагается на шестой позиции.
Мисли Премьер-лига
II круг, XII тур
22 ноября
15:00. "Араз-Нахчыван" – "Туран Товуз"
Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Гюльнура Акбарзаде, Эмин Алиев
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Элдар Мамедов
Сумгайыт, стадион имени М. Гусейнзаде
Отметим, что тур завершится 23 ноября. Накануне "Кяпаз" на выезде обыграл "Карван-Евлах" со счетом 2:1, а "Карабах" одержал победу над "Сумгайытом" - 4:2.