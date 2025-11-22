Азербайджанская Премьер-лига: "Зиря" дома минимально обыгрывает "Габалу" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился матч XII тура Мисли Премьер-лиги "Зиря" - "Габала".
Как сообщает İdman.Biz, встреча закончилась минимальной победой хозяев.
Единственный гол на 45+3-й минуте забил футболист "Зиря" Руан Ренато, реализовав пенальти.
18:40
Начался второй тайм матча "Зиря" - "Габала".
Как сообщает İdman.Biz, после первых 45 минут впереди хозяева - 1:0.
18:40
В матче "Зиря" - "Габала" завершился первый тайм.
Как сообщает İdman.Biz, после стартовых 45 минут впереди хозяева - 1:0.
18:18
В матче "Зиря" - "Габала" открыт счет.
Как сообщает İdman.Biz, на 45+3-й минуте футболист "Зиря" Руан Ренато вывел хозяев вперед, реализовав пенальти.
17:30
Матч XII тура Мисли Премьер-лиги между "Зиря" и "Габала" начался.
Как сообщает İdman.Biz, игру обслуживает судья Эльвин Байрамов.
09:29
Сегодня в Баку состоится очередной матч XII тура Мисли Премьер-лиги.
Как сообщает İdman.Biz, "Зиря" примет "Габалу".
Встреча начнется в 17:30. "Зиря" с 20 очками занимают пятое место в турнирной таблице, а гости расположились на 11-й позиции, имея в активе пять очков.
Мисли Премьер-лига
II круг, XII тур
22 ноября
17:30. "Зиря" – "Габала"
Судьи: Эльвин Байрамов, Рахиль Рамазанов, Ширмамед Мамедов, Али Алиев
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Вюсал Мамедов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Явер Рагимов
Стадион спортивного комплекса "Зиря"
Отметим, что тур завершится 23 ноября. Накануне "Кяпаз" на выезде обыграл "Карван-Евлах" со счетом 2:1, а "Карабах" одержал победу над "Сумгайытом" - 4:2.