Азербайджанская Премьер-лига: "Зиря" дома минимально обыгрывает "Габалу" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился матч XII тура Мисли Премьер-лиги "Зиря" - "Габала".

Как сообщает İdman.Biz, встреча закончилась минимальной победой хозяев.

Единственный гол на 45+3-й минуте забил футболист "Зиря" Руан Ренато, реализовав пенальти.

18:40

18:40

18:18

17:30

09:29

Сегодня в Баку состоится очередной матч XII тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, "Зиря" примет "Габалу".

Встреча начнется в 17:30. "Зиря" с 20 очками занимают пятое место в турнирной таблице, а гости расположились на 11-й позиции, имея в активе пять очков.

Мисли Премьер-лига

II круг, XII тур

22 ноября

17:30. "Зиря" – "Габала"

Судьи: Эльвин Байрамов, Рахиль Рамазанов, Ширмамед Мамедов, Али Алиев

VAR: Ниджат Исмаиллы

AVAR: Вюсал Мамедов

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Явер Рагимов

Стадион спортивного комплекса "Зиря"

Отметим, что тур завершится 23 ноября. Накануне "Кяпаз" на выезде обыграл "Карван-Евлах" со счетом 2:1, а "Карабах" одержал победу над "Сумгайытом" - 4:2.

