Дубль Гринвуда помог "Марселю" разгромить "Ниццу" и выйти на первое место в Лиге 1

В 13-м туре Лиги 1 "Марсель" уверенно обыграл "Ниццу" на стадионе "Альянц Ривьера". Матч завершился победой провансальской команды со счетом 5:1. Судил встречу главный арбитр Жереми Пиньяр, сообщает İdman.Biz.

Главным героем матча стал Мэйсон Гринвуд, оформивший дубль и сыгравший ключевую роль в разгроме соперника. Благодаря этой победе "Марсель" поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

"Ницца" же потерпела одно из самых тяжелых поражений в текущем сезоне и остается в середине таблицы.

İdman.Biz