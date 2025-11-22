24 Ноября 2025
Капитан команды противника "Карабаха" поделился проблемами своего клуба

Футбол
Новости
22 Ноября 2025 10:38
Капитан "Ливерпуля" Виргил ван Дейк поделился мыслями о проблемах команды в нынешнем сезоне.

Как сообщает İdman.Biz, 34-летний нидерландский защитник прокомментировал состояние команды в преддверии матча с "Ноттингем Форест", который состоится сегодня – 22 ноября.

"В нашем клубе не принято скрывать правду. Мы знаем, что можем улучшить результаты, и единственный способ этого добиться – упорный труд и сплоченность. Я много раз говорил, что верю в качество и характер нашей команды, но мы должны доказать все на поле", – заявил Виргил ван Дейк.

Отметим, что коллектив Арне Слота занимает лишь восьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание действующих чемпионов от лидирующего "Арсенала" составляет восемь очков.

Напомним, что матч "Карабаха" с "Ливерпулем" в рамках Лиги чемпионов УЕФА по футболу состоится 28 января следующего года в Англии.

