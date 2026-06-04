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"Если мы будем придерживаться плана на игру, то победим" — КОММЕНТАРИЙ СИЯСЯТА АСКЕРОВА ДЛЯ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Женский футбол
Новости
4 Июня 2026 19:24
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"Если мы будем придерживаться плана на игру, то победим" — КОММЕНТАРИЙ СИЯСЯТА АСКЕРОВА ДЛЯ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

"Что касается ожиданий, мы хотим добиться максимального результата. В отличие от первого матча, в этой игре мы хотим порадовать наших болельщиков".

Об этом İdman.Biz сказал главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясят Аскеров перед матчем против сборной Венгрии в рамках отборочного этапа чемпионата мира. Матч состоится 5 июня в 18:00 в Сумгайыте на Городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде.

Главный тренер также рассказал о кадровой ситуации и изменениях в составе:

"Разница в том, что в первом матче у нас были потери — отсутствовали три игрока. К счастью, к этой игре они вернулись в строй, чему мы очень рады.

Однако есть и проблема. Некоторые наши футболистки, выступающие, например, в чемпионате Турции, остались без игровой практики, так как лига там завершилась рано. С этой точки зрения у нас могут возникнуть трудности. Но я надеюсь, что это не будет сильно ощущаться, и наши игроки справятся с задачей.

По сравнению с первым матчем, мы внесли изменения в игровой план на завтрашнюю встречу. Думаю, если мы сможем до конца придерживаться этого плана и выполним его, то добудем желаемый результат".

Напомним, что в первом матче отборочного раунда сборная Азербайджана уступила Венгрии со счетом 0:1. Та встреча проходила на стадионе "Панчо Арена" в венгерском городе Фельчут.

İdman.Biz
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