24 Сентября 2025
Бывший чешский биатлонист погиб в ДТП в возрасте 19 лет

Зимние виды спорта
Новости
23 Сентября 2025 18:07
35
В возрасте 19 лет скончался бывший чешский биатлонист Ян Ваня.

Об это сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию биатлона Чехии.

19 сентября спортсмена сбил автомобиль, когда он ехал на велосипеде недалеко от деревни Кроуна Хрудимского района.

Прибывшие на место происшествия спасатели оказали первую помощь пострадавшему, однако, несмотря на усилия медиков, Ян Ваня скончался от полученных травм.

"В возрасте 19 лет трагически погиб член нашей биатлонной семьи Ян Ваня. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении федерации.

Ян Ваня ранее принял решение о завершении карьеры и вошел в сервисную бригаду сборной Чехии по биатлону. На чемпионате мира‑2024 в Чехии он занимался подготовкой трасс к соревнованиям.

