25 Сентября 2025
Определились лучшие фигуристы короткой программы юниорского Гран-при в Баку - ФОТО

24 Сентября 2025 22:34
На этапе «Гран-при по фигурному катанию среди юниоров» состоялась короткая программа среди девушек. На лед вышли 35 спортсменок из 30 стран, сообщает İdman.biz.

По итогам прокатов победила представительница Израиля София Шифрин — 61,57 балла. Второе место у китаянки Йихан Вонг — 60,96. Третьей стала южнокорейская фигуристка Хевон Чу.

Среди юниорок сборной Азербайджана Арина Калугина заняла 6-е место (57,87), Сабина Алиева — 28-е (35,76), Лейли Ахундова — 29-е (35,33).

Гран-при, который впервые проводится в Азербайджане при организации Государственного агентства по туризму, Министерства молодежи и спорта, Федерации зимних видов спорта Азербайджана и Международного союза конькобежцев, продлится 3 дня. В соревнованиях примут участие 92 спортсмена из 38 стран.

Во второй соревновательный день мужчины представят произвольную программу, а танцевальные дуэты выступят с коротким танцем.

