Ким Чжэ Ель: "Азербайджан организовал соревнования на высоком уровне"

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель принял участие в церемонии открытия юношеского Гран-при по фигурному катанию в Азербайджане.

Как сообщает İdman.biz, глава федерации подчеркнул, что Азербайджан обладает высоким потенциалом в организации мероприятий:

"Азербайджан организовал проведение Гран-при на высоком уровне. Ваша страна демонстрирует отличными организаторские способности. Это мой второй визит в Баку. Я очень рад находиться в таком красивом и современном городе и уверен, что Гран-при пройдет успешно".

Отметим, что в турнире, проходящем в Баку, участвуют 92 спортсмена из 38 стран.

İdman.biz