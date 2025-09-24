10-кратная чемпионка мира по биатлону предстанет перед судом

Призер Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира Жулия Симон окажется перед судом по делу о мошенничестве, связанном с использованием банковских карт.

Как сообщает İdman.biz, прокуратура подтвердила, что биатлонистке предъявлены обвинения в краже и мошенничестве, совершенных во Франции и Норвегии. Среди потерпевших — ее соотечественница Жюстин Бреза-Буше. Следствие установило IP-адреса устройств, с которых проводились сомнительные операции.

По данным СМИ, в 2022 году Симон могла использовать кредитную карту Бреза-Буше на фестивале Blinkfestivalen в Норвегии, купив спортивную камеру. Ущерб оценивается в сумму от 1000 до 2000 евро. Сама спортсменка вину отрицает, однако дело будет рассмотрено в суде.

İdman.biz