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Фарид Гаибов: "Таких фильмов должно быть больше" - ФОТО

Тяжелая атлетика
Новости
11 Мая 2024 15:29
Фарид Гаибов: "Таких фильмов должно быть больше" - ФОТО

«Я тоже еще не смотрел фильм».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на премьере очередного проекта министерства "Это еще не конец - Рустам Иманзаде".

Министр сообщил, что это не первый фильм, который они снимают о спортсменах и тренерах:

«Мы снимаем такие фильмы уже 2 года. Иногда у нас бывают партнеры. В этом случае все становится удобнее. Мы благодарим их за поддержку. Иногда мы снимаем такие фильмы сами, без партнеров. Подобные шаги должны стать примером для других наших федераций. Таких фильмов должно быть больше. Я верю, что вам всем понравится. Я думаю, что это интересный и необычный фильм. Есть определенные способы добиться хороших результатов в тяжелой атлетике. Название фильма также предполагает, что смысл здесь несколько иной. Он говорит людям никогда не грустить и что это ничего не закончится, даже если есть трудности».

Он подчеркнул, что Рустам Иманзаде - позитивный человек:

«Его позитивный настрой заставляет меня верить, что его результаты и жизнь будут полны более позитивных моментов. Желаю ему и другим нашим спортсменам успехов».

Отметим, что Рустам Иманзаде сломал правую руку и серьезно повредил спину при подъеме 148 кг на континентальном первенстве, проходившем в кипрском Лимассоле в 2014 году. Хотя он и лечился в течение года, ему пришлось завершить карьеру.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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