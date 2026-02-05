Бодибилдер из Бразилии с жутким хрустом порвал сухожилие при жиме ногами 400 кг - ВИДЕО

В Бразилии известный бодибилдер Раньери Фильо получил серьезную травму во время подготовки к соревнованиям.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен выполнял упражнение жим ногами с весом около 400 килограммов и порвал сухожилие четырехглавой мышцы бедра.

Из-за сильной боли Фильо кричал на весь зал, пока находившиеся рядом люди помогали Фильо выбраться из тренажера.

После инцидента спортсмен был доставлен в больницу, где ему провели операцию. По словам специалистов, его ожидает длительный и сложный процесс восстановления.