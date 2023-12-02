"Хары Бюльбюль" начал чемпионат с победы над "Нефтчи"

«Хары Бюльбюль» провел первый матч в чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, серебряный призер первенства, завершивший на днях выступление в дебютном для себя еврокубковом сезоне, обыграл «Нефтчи» сo счетом 3:1 (25:21, 25:27, 25:15, 25:18).

Таким образом, «Хары Бюльбюль» набрал первые три очка в чемпионате, где лидерство удерживает «Азеррейл».

Высшая лига

2 декабря

«Нефтчи» - «Хары Бюльбюль Шуша» – 1:3 (21:25, 27:25, 15:25, 18:25)

Баку. Волейбольный центр

Азеррейл 3 3 0 9-2 273-233 8 Муров АЗ Терминал 3 2 1 6-6 283-276 5 Хары Бюльбюль Лачин 2 1 1 5-3 183-174 4 Нефтчи 4 1 3 7-9 360-358 4 Хары Бюльбюль Шуша 1 1 0 3-1 100-81 3 МОИК 3 0 3 0-9 152-229 0

Ниджат Закиев

İdman.biz