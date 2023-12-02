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"Хары Бюльбюль" начал чемпионат с победы над "Нефтчи"

Волейбол
Новости
2 Декабря 2023 20:16
"Хары Бюльбюль" начал чемпионат с победы над "Нефтчи"

«Хары Бюльбюль» провел первый матч в чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, серебряный призер первенства, завершивший на днях выступление в дебютном для себя еврокубковом сезоне, обыграл «Нефтчи» сo счетом 3:1 (25:21, 25:27, 25:15, 25:18).

Таким образом, «Хары Бюльбюль» набрал первые три очка в чемпионате, где лидерство удерживает «Азеррейл».

Высшая лига

2 декабря
«Нефтчи» - «Хары Бюльбюль Шуша» – 1:3 (21:25, 27:25, 15:25, 18:25)
Баку. Волейбольный центр

Азеррейл

3

3

0

9-2

273-233

8

Муров АЗ Терминал

3

2

1

6-6

283-276

5

Хары Бюльбюль Лачин

2

1

1

5-3

183-174

4

Нефтчи

4

1

3

7-9

360-358

4

Хары Бюльбюль Шуша

1

1

0

3-1

100-81

3

МОИК

3

0

3

0-9

152-229

0

Ниджат Закиев

İdman.biz

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