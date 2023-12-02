"Хары Бюльбюль" начал чемпионат с победы над "Нефтчи"

«Хары Бюльбюль» провел первый матч в чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
Как сообщает İdman.biz, серебряный призер первенства, завершивший на днях выступление в дебютном для себя еврокубковом сезоне, обыграл «Нефтчи» сo счетом 3:1 (25:21, 25:27, 25:15, 25:18).
Таким образом, «Хары Бюльбюль» набрал первые три очка в чемпионате, где лидерство удерживает «Азеррейл».
Высшая лига
2 декабря
«Нефтчи» - «Хары Бюльбюль Шуша» – 1:3 (21:25, 27:25, 15:25, 18:25)
Баку. Волейбольный центр
|
Азеррейл
|
3
|
3
|
0
|
9-2
|
273-233
|
8
|
Муров АЗ Терминал
|
3
|
2
|
1
|
6-6
|
283-276
|
5
|
Хары Бюльбюль Лачин
|
2
|
1
|
1
|
5-3
|
183-174
|
4
|
Нефтчи
|
4
|
1
|
3
|
7-9
|
360-358
|
4
|
Хары Бюльбюль Шуша
|
1
|
1
|
0
|
3-1
|
100-81
|
3
|
МОИК
|
3
|
0
|
3
|
0-9
|
152-229
|
0
Ниджат Закиев
İdman.biz